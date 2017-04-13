"Сент-Луис" стартовал в плей-офф с победы над "Миннесотой"

В первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ "Сент-Луис" в овертайме обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1. На счету российского форварда "Блюз" Владимира Тарасенко – голевая передача.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Миннесота" – "Сент-Луис" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Соботка – 1 (Стин), 26:21 – 0:1. Паризе – 1 (Койву, Гранлунд), 59:37 – 1:1. Эдмундсон – 1 (ТАРАСЕНКО, Шворц), 77:48 – 1:2.

Вратари: Дубник (58:59 – 59:37) – Аллен.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 52 (10+16+18+8) – 26 (9+6+6+5).

Наши: - - Тарасенко (22:40/4/+1), Барбашев (18:36/1/+1).

Счет в серии - 0-1