"Сент-Луис" сократил отставание в серии от "Нэшвилла"

"Сент-Луис" переиграла в пятом домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ "Нэшвилл" со счетом 2:1 и сократил отставание в серии – 2-3. Автором победного гола "Блюз" стал нападающий Джаден Шварц. Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко очков не набрал.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Яшкин - 1 (Пьетранджело, Соботка), 25:43 - 1:0. Нил - 3 (бол., Суббан, Йоси), 33:50 - 1:1. Шворц - 4 (Парэйко), 40:25 - 2:1.

Вратари: Аллен - Ринне.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 32 (9+10+13) - 22 (6+8+8).

Наши: Тарасенко (20:20/3/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.

Счет в серии – 2-3 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2)