"Сент-Луис" сократил отставание в серии от "Нэшвилла"

"Сент-Луис" переиграла в пятом домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ "Нэшвилл" со счетом 2:1 и сократил отставание в серии – 2-3. Автором победного гола "Блюз" стал нападающий Джаден Шварц. Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко очков не набрал.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Яшкин - 1 (Пьетранджело, Соботка), 25:43 - 1:0. Нил - 3 (бол., Суббан, Йоси), 33:50 - 1:1. Шворц - 4 (Парэйко), 40:25 - 2:1.
Вратари: Аллен - Ринне.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 32 (9+10+13) - 22 (6+8+8).
Наши: Тарасенко (20:20/3/+1) – -
Сент-Луис. Scottrade Center.
Счет в серии – 2-3 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2)