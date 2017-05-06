"Сент-Луис" сократил отставание от "Нэшвилла"

"Сент-Луис" переиграл в пятом домашнем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ "Нэшвилл" со счетом 2:1 и сократил отставание в серии – 2-3. Автором победного гола "Блюз" стал нападающий Джаден Шварц. Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко очков не набрал.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Яшкин - 1 (Пьетранджело, Соботка), 25:43 - 1:0. Нил - 3 (бол., Суббан, Йоси), 33:50 - 1:1. Шворц - 4 (Парэйко), 40:25 - 2:1.
Вратари: Аллен - Ринне.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 32 (9+10+13) - 22 (6+8+8).
Наши: Тарасенко (20:20/3/+1) – -
Сент-Луис. Scottrade Center.
Счет в серии – 2-3 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2)
roughboy
мдя, игра блюз в большинстве - это худшее, что я видел в хоккее)) получить столько большинства и все бездарно разбазарить.. игра была тягучая, равная.. яшкин добавил мощи блюзу, чего не хватало в предыдущих матчах.. стало веселее) тарасу упорно не везет..
09:21
Проба положительна
Неее..кубок Дакс не возьмут..слишком пленный хоккей у них..Питтсбург в 5-ти матчах у них выиграет..а вот Блюз и Хищники показывают просто ужасный хоккей!! Тупо засыпаешь под такое действие!! Тарас видимо на ЧМ хочет!!
08:58
RusSuck
Немецкая тряпка - худшая в матче!)) Забила гол в свои ворота, и утки воспряли!))
08:30
Весёлый©
Обалдеть, что сотворили Quacks. Лучший матч в плей-офф.
08:26
Весёлый©
гагага, Перри всё-таки "получил" свое удаление, выпросил. Драйз его просто за локоток потрогал, и сразу - задержка. В общем, судьи в НХЛ тоже могут. Ошибаться.
08:06
Весёлый©
В паралелльном матче НХЛ-овские судьи передают привет нашему с Thomas_boy вчерашнему спору. Гол Анахайма не засчитали из-за высоко поднятой клюшки (справедливо, впрочем), а третий гол Эдмонтон забил после того, как матрасы не свистнули нарушение на Кори (кросс-чек) и Перри (хай стик в морду) от Маруна в своей зоне, после чего Эдмонтон подобрал шайбу и кравиво, в общем-то, разыграли. Ну, совсем как приснопамятном матче в 87-м.
07:22