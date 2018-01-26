"Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым обыграл "Колорадо" с Якуповым и Задоровым

"Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Блюз" на лед вышли Иван Барбашев и Владимир Тарасенко. За "Эвеланш" сыграли Никита Задоров и Наиль Якупов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Колорадо" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Штястны - 11 (бол., Пьетранджело, Берглунд), 15:53 - 1:0. Шенн - 21 (бол., Стин, Данн), 31:28 - 2:0. Керфут - 12 (Жост, Линдхольм), 37:09 - 2:1. Стин - 10 (Соботка, Пьетранджело), 58:40 - 3:1.
Вратари: Хаттон - Бернье (58:45).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (17+9+8) - 37 (8+15+14).
Наши: Барбашев (11:30/0/-1), Тарасенко (17:40/4/-1)- Задоров (22:56/2/0), Якупов (14:05/3/1).
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