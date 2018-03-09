09:12 | Хоккей — НХЛ

"Сент-Луис" с Барбашевым, Сошниковым и Тарасенко проиграл "Сан-Хосе"


"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Шаркс" на лед вышли Иван Барбашев, Никита Сошников и Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Бедкер - 13 (бол., Донской, Демело), 52:12 - 1:0. Хертл - 16 (п.в., Бернс), 59:45 - 2:0.

Вратари: Джонс - Аллен (58:19 - 58:33, 58:42 - 59:45).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 36 (9+12+15) - 16 (4+10+2).

Наши: - - Барбашев (13:15/0/0), Сошников (9:38/1/0), Тарасенко (19:23/2/-1).

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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