08:24 | Хоккей — НХЛ

"Сент-Луис" провел переговоры с Ковальчуком


Генеральный менеджер "Сент-Луиса"  Дуг Армстронг рассказал об интересе клуба к Илье Ковальчуку.

 
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Российский форвард играл в НХЛ с 2005 по 2013 год (с перерывами) в составе "Атланты" и "Нью-Джерси", после чего перешел в СКА. Этим летом он принял решение покинуть КХЛ и вернуться в НХЛ.

- Мы всегда ищем возможности усилить нашу команду, - цитирует официальный сайт НХЛ Армстронга. - Как и другие команды. Ковальчуку 35 лет, есть всегда риск приглашать хоккеистов такого возраста. Но он может стать Яромиром Ягром. Он может начать сбавлять в 41 год. Или может вернуться и пробить стену. Никогда не угадаешь. 

Но интрига определенно есть, потому что он ведущий игрок и был просто невероятен, когда уходил из НХЛ. Мы еще ничего не планировали, но беседовали с его агентом, чтобы прояснить ситуацию.

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