07:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" проиграл "Ванкуверу" несмотря на гол Тарасенко

0
0
0
1

"Сент-Луис" уступил "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 в овертайме. Автором победного гола "Кэнакс" стал Хенрик Седин. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом и был признан второй звездой встречи. В активе 24-летнего хоккеиста уже четыре шайбы в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: ТАРАСЕНКО - 4 (Стин), 30:23 - 0:1. Хорват - 2 (Гудбрансон, Берчи), 57:05 - 1:1. Х. Седин - 1 (Д. Седин, Танев), 61:40 - 2:1.

Вратари: Маркстрем - Аллен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (7+6+12+1) - 24 (4+8+10+2).

Наши: – – Якупов (13:30/3/0), Тарасенко (21:20/6/0)

Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
1


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

roughboy

ну что.. кто тут со мной спорил, что берглунд абсолютный дуболом.. смотрю, надежды на его искусство плеймейкера растаяло)) наильку во втором периоде перевели к штястны.. пока это не сильно помогает.. вроде бегает, но пока результатов нет.. посмотрим что дальше будет.. ну а вован, как всегда, не отразим - пробивает вратарей на ура)) появилась надежда на полтос в этом сезоне.. вот тока что он делал в овере, когда блюз пропускало((

09:01

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ