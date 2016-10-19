"Сент-Луис" проиграл "Ванкуверу" несмотря на гол Тарасенко

"Сент-Луис" уступил "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 в овертайме. Автором победного гола "Кэнакс" стал Хенрик Седин. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом и был признан второй звездой встречи. В активе 24-летнего хоккеиста уже четыре шайбы в этом сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: ТАРАСЕНКО - 4 (Стин), 30:23 - 0:1. Хорват - 2 (Гудбрансон, Берчи), 57:05 - 1:1. Х. Седин - 1 (Д. Седин, Танев), 61:40 - 2:1.
Вратари: Маркстрем - Аллен.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 26 (7+6+12+1) - 24 (4+8+10+2).
Наши: – – Якупов (13:30/3/0), Тарасенко (21:20/6/0)
Ванкувер. Rogers Arena.
roughboy
ну что.. кто тут со мной спорил, что берглунд абсолютный дуболом.. смотрю, надежды на его искусство плеймейкера растаяло)) наильку во втором периоде перевели к штястны.. пока это не сильно помогает.. вроде бегает, но пока результатов нет.. посмотрим что дальше будет.. ну а вован, как всегда, не отразим - пробивает вратарей на ура)) появилась надежда на полтос в этом сезоне.. вот тока что он делал в овере, когда блюз пропускало((
09:01