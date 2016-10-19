"Сент-Луис" проиграл "Ванкуверу" несмотря на гол Тарасенко

"Сент-Луис" уступил "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 в овертайме. Автором победного гола "Кэнакс" стал Хенрик Седин. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом и был признан второй звездой встречи. В активе 24-летнего хоккеиста уже четыре шайбы в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: ТАРАСЕНКО - 4 (Стин), 30:23 - 0:1. Хорват - 2 (Гудбрансон, Берчи), 57:05 - 1:1. Х. Седин - 1 (Д. Седин, Танев), 61:40 - 2:1.

Вратари: Маркстрем - Аллен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (7+6+12+1) - 24 (4+8+10+2).

Наши: – – Якупов (13:30/3/0), Тарасенко (21:20/6/0)

Ванкувер. Rogers Arena.