"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", Тарасенко очков не набрал

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Сент-Луис" - 2:1. Защитник "Предаторз" Алексей Емелин провел на площадке 17 минут 37 секунд и завершил встречу с показателем "-1". Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко за 18 минут 42 секунды результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Смит - 13 (Йоси), 10:37 - 0:1. Ярнкрок - 10 (Форсберг, Ирвин), 36:49 - 0:2. Соботка - 7 (Бродзяк, Пьетранджело), 53:37 - 1:2.

Вратари: Аллен (58:07) - Ринне (2:27 - 2:30).

Штраф: 15 - 9.

Броски: 30 (13+9+8) - 26 (7+12+7).

Наши: Тарасенко (18:42/1/-1) - Емелин (17:37/0/-1).

Сент-Луис. Scottrade Center.