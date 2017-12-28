"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", Тарасенко очков не набрал

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Сент-Луис" - 2:1. Защитник "Предаторз" Алексей Емелин провел на площадке 17 минут 37 секунд и завершил встречу с показателем "-1". Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко за 18 минут 42 секунды результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Смит - 13 (Йоси), 10:37 - 0:1. Ярнкрок - 10 (Форсберг, Ирвин), 36:49 - 0:2. Соботка - 7 (Бродзяк, Пьетранджело), 53:37 - 1:2.
Вратари: Аллен (58:07) - Ринне (2:27 - 2:30).
Штраф: 15 - 9.
Броски: 30 (13+9+8) - 26 (7+12+7).
Наши: Тарасенко (18:42/1/-1) - Емелин (17:37/0/-1).
Сент-Луис. Scottrade Center.
Материалы других СМИ
Весёлый©
Здесь как-то рассуждали, кто кого тащит в первом звене Сент-Луиса, и кто там топ. С момента травмы Шварца прошло 9 матчей, 3 победы, 6 поражений. Тарасенко - 5 очков/9, Шенн - 4/9.
08:11