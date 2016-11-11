"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", Тарасенко набрал очко

"Нэшвилл" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" со счетом 3:1. Первая звезда встречи – форвард "Предаторз" Калле Ярнкрок, оформивший дубль. В составе "Блюз" результативной передачей отметился Владимир Тарасенко. Его партнер и соотечественник Наиль Якупов, пропустивший несколько игр, был включен в заявку и провел на льду почти 15 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Сент-Луис" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Шварц - 3 (ТАРАСЕНКО, Парэйко), 3:59 - 0:1. Ярнкрок - 2 (Уилсон, Ирвин), 38:26 - 1:1. Нил - 4 (Рибейро, Оберг), 43:44 - 2:1. Ярнкрок - 3 (Фишер, Форсберг), 44:50 - 3:1.

Вратари: Ринне - Хаттон (57:39).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (9+10+9) - 24 (11+6+7).

Наши: – – Тарасенко (18:32/2/+1), Якупов (14:51/1/-1).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.