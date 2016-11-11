"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", Тарасенко набрал очко

"Нэшвилл" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" со счетом 3:1. Первая звезда встречи – форвард "Предаторз" Калле Ярнкрок, оформивший дубль. В составе "Блюз" результативной передачей отметился Владимир Тарасенко. Его партнер и соотечественник Наиль Якупов, пропустивший несколько игр, был включен в заявку и провел на льду почти 15 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" – "Сент-Луис" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Шварц - 3 (ТАРАСЕНКО, Парэйко), 3:59 - 0:1. Ярнкрок - 2 (Уилсон, Ирвин), 38:26 - 1:1. Нил - 4 (Рибейро, Оберг), 43:44 - 2:1. Ярнкрок - 3 (Фишер, Форсберг), 44:50 - 3:1.
Вратари: Ринне - Хаттон (57:39).
Штраф: 4 - 10.
Броски: 28 (9+10+9) - 24 (11+6+7).
Наши: – – Тарасенко (18:32/2/+1), Якупов (14:51/1/-1).
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
.BattleFish.
КубокЛучшийМира а раньше какой ник был!??? Чет не помню тебя здесь!? Ты чьих будешь!?))) Справедливый!?)))
15:44
КубокЛучшийМира
roughboy -- у ларионова хоккейный IQ был чрезвычайно высок.. именно это его и отличает от якупова.. и именно это позволило ему стать членом зала хоккейной славы, что пока наилю не грозит.. -------------- А вот это, да, совершенно в точку! ... Ник не сменил, параллельно пользуюсь, точнее дома одним, а не дома другим. Дома S... стоит по умолчанию, пароль (сын создавал) не помню. Я ещё тот ю(лу)зер.)))
14:30
roughboy
🚀 Русские нагнут весь ми И что? Ларионов тоже всегда был себе на уме, обособленный - и это не мешало ему играть ----- у ларионова хоккейный IQ был чрезвычайно высок.. именно это его и отличает от якупова.. и именно это позволило ему стать членом зала хоккейной славы, что пока наилю не грозит..
13:18
roughboy
КубокЛучшийМира --- ты чего ник сменил? пароль от старого забыл?)
13:16
🚀 Русские нагнут весь ми
КубокЛучшийМира Я знаю его отца, знаю его первого тренера (Равилова Ильдара), да и агента (чуть -чуть) тоже. ============================================================================================================= Мутко, ты? Крутой прям. Я знаю того, я знаю сего. Понты, понты... ============================================== Помню когда он даже капитанил в молодёжной сборной, был каким то обособленным. ========================= И что? Ларионов тоже всегда был себе на уме, обособленный - и это не мешало ему играть
12:29
КубокЛучшийМира
roughboy якупов вышел.. вроде парень хороший, быстрый, руки прекрасные, катание, бросок.. но, как тут писал, по-моему справедливый, не хватает ему хоккейного интеллекта.. думаю, опять сядет в запас.. ----------- Не, я таких словов, как "интеллект" не знаю. ))) И не могу сказать чего ему сейчас то не хватает. Вроде должен был уже повзрослеть, проникнуться, так сказать, важностью командного духа, а он ... Парень то он неплохой, но какой то он ... одиночка. Не в смысле единоличник, а по жизни. Я знаю его отца, знаю его первого тренера (Равилова Ильдара), да и агента (чуть -чуть) тоже. Он их всех очень уважает, но... Мне кажется, что вот это довольно замкнутое, но абсолютно правильное(!), воспитание даёт обратный эффект, он не очень сходится со сверстниками. Помню когда он даже капитанил в молодёжной сборной, был каким то обособленным. Жаль если такой парень пропадёт. ((( Как хоккеист, конечно.
09:46
roughboy
якупов вышел.. вроде парень хороший, быстрый, руки прекрасные, катание, бросок.. но, как тут писал, по-моему справедливый, не хватает ему хоккейного интеллекта.. думаю, опять сядет в запас..
09:22
roughboy
блюз в первом играл неплохо.. во втором пошли удаления.. после этого хоккей закончился.. и проиграли.. сложилось впечатление, что тока вовино звено хотело играть.. они смогли забить тока раз.. и единственные ушли с положительным показателем полезности..
09:21