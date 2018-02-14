"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", несмотря на две голевые передачи Тарасенко

"Нэшвилл" на своем льду в овертайме обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Это вторая подряд победа "Предаторз" в овертайме подряд.
Две голевые передачи в составе проигравшей команды сделал российский нападающий Владимир Тарасенко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0)
Голы: Боумистер - 2 (Берглунд, Шенн), 15:18 - 0:1. Стин - 13 (Штястны, ТАРАСЕНКО), 23:10 - 0:2. Шворц - 18 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 29:00 - 0:3. Ярнкрок - 14 (Экхольм, Суббан), 49:06 - 1:3. Уотсон - 6 (мен., Эллис, Сиссонс), 54:33 - 2:3. Уотсон - 7 (Смит, Йоси), 55:48 - 3:3. Форсберг - 17 (буллит), 61:19 - 4:3.
Вратари: Ринне - Хаттон.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 33 (13+3+15+2) - 31 (7+16+7+1).
Наши: Емелин (13:29/0/0) - Барбашев (6:09/0/0), Тарасенко (18:49/5/-2).
14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
fifa_guru
вообще кошмар какой-то. 3-0 вести и так все слить. решили Детройт переплюнуть
11:07
roughboy
что я могу сказать по игре? да я просто капец какой злой.. я не выспался, чтобы смотреть ЭТО?! как можно было профукать такое преимущество так быстро??
09:17
bezik
Было 3-0 за 10 минут до конца. Что-то СЛБ не по своим канонам отыграли.
07:14