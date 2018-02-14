"Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу", несмотря на две голевые передачи Тарасенко

"Нэшвилл" на своем льду в овертайме обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Это вторая подряд победа "Предаторз" в овертайме подряд.

Две голевые передачи в составе проигравшей команды сделал российский нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Боумистер - 2 (Берглунд, Шенн), 15:18 - 0:1. Стин - 13 (Штястны, ТАРАСЕНКО), 23:10 - 0:2. Шворц - 18 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 29:00 - 0:3. Ярнкрок - 14 (Экхольм, Суббан), 49:06 - 1:3. Уотсон - 6 (мен., Эллис, Сиссонс), 54:33 - 2:3. Уотсон - 7 (Смит, Йоси), 55:48 - 3:3. Форсберг - 17 (буллит), 61:19 - 4:3.

Вратари: Ринне - Хаттон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (13+3+15+2) - 31 (7+16+7+1).

Наши: Емелин (13:29/0/0) - Барбашев (6:09/0/0), Тарасенко (18:49/5/-2).

14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.