"Сент-Луис" проиграл "Монреалю", несмотря на голевую передачу Тарасенко

"Сент-Луис" на выезде проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Сент-Луис" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Доми - 1 (Лехконен, Райлли), 0:39 - 1:0. Данн - 2 (бол., Тарасенко, О`Райлли), 23:21 - 1:1. Райлли - 1 (бол., Юдон, Друэн), 27:42 - 2:1. Шенн - 3 (бол., Стин, Перрон), 56:31 - 2:2. Галлахер - 4 (Татар), 59:49 - 3:2.
Вратари: Прайс - Аллен (59:49).
Штраф: 15 - 13.
Броски: 23 (10+7+6) - 25 (3+11+11).
Наши: - - Барбашев (11.28/1/-1), Тарасенко (19.50/2/-1).
18 октября. Монреаль. Centre Bell.
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