"Сент-Луис" проиграл "Миннесоте" в дебютном матче Барбашева

"Миннесота" обыграла в гостях "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Дебютный матч в лиге провел нападающий "Блюз" Иван Барбашев. Новичок отыграл 10 минут и 3 секунды и нанес один удар по воротам. Его более опытный товарищ по команде Владимир Тарасенко записал на свой счет шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сент-Луис" - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Хаула - 10 (Паризе, Поминвилль), 20:23 - 1:0. ТАРАСЕНКО - 21 (Шворц, Лехтеря), 24:47 - 1:1. Граовац - 4 (Нидеррайтер, Дамба), 32:19 - 2:1. Койву - 15 (бол., Гранлунд, Нидеррайтер), 39:48 - 3:1. Нидеррайтер - 15 (Стаал, Койл), 41:29 - 4:1. Гранлунд - 12 (Сперджен, Зукер), 42:11 - 5:1.

Вратари: Дубник - Хаттон (Аллен, 42:11).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (8+18+7) - 25 (10+7+8).

Наши: - - Тарасенко (16:52/2/0), Барбашев (10:03/1/0).

27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.