"Сент-Луис" проиграл "Коламбусу" Бобровского, Тарасенко набрал четыре очка

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде проиграл "Коламбусу" со счетом 4:8. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко забросил гол и отдал три результативные передачи. Форвард набирает очки (2+6) уже в 5 матчах подряд. Всего в 16 играх на его счету 17 (6+11) очков.

В составе победителей дубль оформил Сэм Ганье, четыре голевых паса на счету Кэма Аткинсона. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Сент-Луис"- 8:4 (3:1, 4:1, 1:2)

Голы: Ганье - 5 (Хартнелл, Седлак), 2:34 - 1:0. Шаттенкирк - 4 (бол., ТАРАСЕНКО, Перрон), 6:35 - 1:1. Фолиньо - 6 (Саад), 6:43 - 2:1. Веннберг - 2 (Саад, Фолиньо), 15:10 - 3:1. Ганье - 6 (Хартнелл, Седлак), 25:18 - 4:1. Дубински - 1 (Аткинсон, Дженнер), 25:56 - 5:1. Нутиваара - 1 (Аткинсон, Дженнер), 30:52 - 6:1. Карлссон - 2 (Савар, Аткинсон), 33:30 - 7:1. Фаббри - 2 (бол., ТАРАСЕНКО, Лехтеря), 35:56 - 7:2. ТАРАСЕНКО - 6 (бол., Шаттенкирк, Перрон), 40:21 - 7:3. Веренски - 4 (бол., Аткинсон, Фолиньо), 42:53 - 8:3. Фаббри - 3 (бол., ТАРАСЕНКО, Перрон), 46:23 - 8:4.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Аллен (Хаттон, 6:43, Аллен, 7:32, Хаттон, 25:25).

Штраф: 18 - 12.

Броски: 30 (9+10+11) - 37 (9+17+11).

Наши: Бобровский - Тарасенко, Якупов.

13 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.