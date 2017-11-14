"Сент-Луис" проиграл "Калгари", Тарасенко сделал дубль. Видео

"Калгари" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. В составе "Флэймз" 3 (2+1) очка набрал канадский нападающий Марк Янковски.

За "Блюз" 20 минут 46 секунд отыграл российский форвард Владимир Тарасенко. Он нанес пять ударов по воротам и забросил две шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Сент-Луис" - 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

Голы: ТАРАСЕНКО - 9 (Парэйко, Штястны), 3:32 - 0:1. Янковски - 2 (Ткачак), 4:54 - 1:1. Янковски - 3 (Ягр, Беннетт), 13:45 - 2:1. Шворц - 10 (бол., Стин, Шенн), 16:21 - 2:2. Беннетт - 1 (Янковски), 45:39 - 3:2. Стин - 2 (Штястны, Эдмундсон), 51:46 - 3:3. Ферланд - 7 (бол., Годро, Броди), 52:31 - 4:3. ТАРАСЕНКО - 10 (Шворц, Шенн), 52:43 - 4:4. Верстиг - 3 (Брауэр, Лазар), 54:29 - 5:4. Годро - 7 (Джиордано), 58:00 - 6:4. Фролик - 3 (п.в., Ткачак, Баклунд), 58:57 - 7:4.

Вратари: Смит (Лэк, 20:00) - Аллен (58:40 - 58:57).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (12+8+17) - 24 (9+4+11).

Наши: - - Тарасенко (20:46/5/-1).

14 ноября. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".