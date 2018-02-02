"Сент-Луис" проиграл "Бостону", Тарасенко сделал голевую передачу

"Бостон" на своем льду переиграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Брюинз" прервал победную серию "Блюз", которая насчитывала три встречи.

Российский голкипер хозяев Антон Худобин всю встречу провел на скамейке запасных, а его соотечественник из состава гостей Владимир Тарасенко поучаствовал в голевой атаке своей команды.

"Бостон" идет на втором месте в Восточной конференции, а "Сент-Луис" - на четвертом в Западной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Сент-Луис" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Крейчи - 9 (Дебраск, Спунер), 12:32 - 1:0. Бержерон - 21 (бол., Пастрняк, Спунер), 49:05 - 2:0. Шворц - 15 (Шенн, ТАРАСЕНКО), 58:28 - 2:1. Бэкес - 9 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Раск - Аллен (57:35 - 58:28, 58:49).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 46 (9+22+15) - 33 (14+6+13).

Наши: - - Тарасенко (21:08/1/0), Барбашев (13:05/2/0).

2 февраля. Бостон. TD Garden.