"Сент-Луис" проиграл "Айлендерс", Тарасенко сделал голевую передачу

"Сент-Луис" на своем льду уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Это шестая подряд победа команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Айлендерс" - 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Голы: Шенн - 8 (Шворц, Боумистер), 4:11 - 1:0. Сэнфорд - 5 (Данн, Бозак), 16:37 - 2:0. Мартин - 5 (Сизикас, Клаттербак), 22:25 - 2:1. Эберле - 8 (Ли, Пелеч), 48:27 - 2:2. Бойчак - 3 (Сизикас), 48:38 - 2:3. Ли - 15 (Тэйвз, Мэйфилд), 55:04 - 2:4. О`Райлли - 16 (Перрон, Тарасенко), 58:27 - 3:4.

Вратари: Аллен (56:03 - 58:27, 58:40 - 58:44, 59:11) - Ленер.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (10+8+14) - 14 (6+2+6).

Наши: Барбашев (12.26/1/0), Тарасенко (15.36/4/-1) - -.

6 января. Сент-Луис. Enterprise Center.