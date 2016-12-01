"Сент-Луис" продолжает верить в Якупова

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг заявил, что готов дать российскому нападающему Наилю Якупову игровое время. Он отметил, что по-прежнему верит в игрока. Россиянин не проходит в состав команды с 23 ноября.
– У меня большая уверенность в Якупове, и если он не опустит своего носа, будет стараться, то обязательно получит свой шанс, – цитирует Армстронга St. Louis Post-Dispatch. – Мы смотрим на то, как играет вся команда, а не отдельный игрок. Наиль – часть нашего клуба и он еще получит возможность показать себя.
Летом Якупов сменил "Эдмонтон" на "Сент-Луис". Он провел в составе новой команды 16 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "-2".
Дополнительная информация
http://www.stltoday.com/sports/hockey/professional/blues-continue-to-have-confidence-in-yakupov/article_0883afa4-cac7-5234-b60f-b681d8c4d344.html