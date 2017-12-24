"Сент-Луис" прервал серию поражений в матче с "Ванкувером", Тарасенко сделал передачу

"Ванкувер" на своем льду уступил "Сент-Луису" 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" прервали трехматчевую серию поражений, "Кэнакс" проиграли в четвертый раз кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Патрик Берглунд, Кайл Бродзяк и Александр Стин. Нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, провел на льду 18 минут и нанес шесть бросков по воротам. Форвард "Ванкувера" Николай Голдобин отыграл 10 минут и заработал показатель полезности "-2". У "Ванкувера" свою 20-ю шайбу в сезоне забросил 20-летний нападающий Брок Бозер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Берглунд - 5 (Яшкин, Бродзяк), 11:17 - 0:1. Бозер - 20 (Ванек, Ганье), 21:46 - 1:1. Бродзяк - 6 (Апшолл), 38:30 - 1:2. Стин - 4 (п.в., ТАРАСЕНКО), 59:07 - 1:3.Вратари: Маркстрем (58:20 - 59:07, 59:29) - Аллен.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (8+10+13) - 34 (8+12+14).

Наши: Голдобин (10:35/1/-2) - Тарасенко (18:57/6/+1).

24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.