"Сент-Луис" прервал серию из семи поражений, обыграв "Детройт"

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Детройт" - 2:1. Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отыграл 16 минут 41 секунду, Иван Барбашев - 12 минут 22 секунды, Никита Сошников - 9 минут 53 секунд. Очков в этой встрече россияне не набрали.

Отметим, "Сент-Луис" прервал свою неудачную серию. Перед этим команда не могла победить в семи матчах подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Детройт" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Апшолл - 7 (Парэйко, Бродзяк), 21:12 - 1:0. Пьетранджело - 11 (Шворц, Шенн), 54:37 - 2:0. Атанасиу - 13 (Бертуцци), 58:15 - 2:1.

Вратари: Хаттон - Ховард (56:21 - 58:15, 58:39).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (8+12+5) - 36 (15+8+13).

Наши: Тарасенко (16:41/1/0), Барбашев (12:22/1/0), Сошников (9:53/1/0) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.