"Сент-Луис" прервал 8-матчевую победную серию "Вегаса"

"Сент-Луис" обыграл "Вегас" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. У "Голден Найтс" прервалась 8-матчевая победная серия в турнире, "Блюзмены" выиграли в третий раз кряду.

Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков на набрали. Первый провел на льду всего 15 минут, за которые нанес шесть бросков и заработал показатель "-1", а Барбашев отыграл всего 10 минут и провел три силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Вегас" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Стин - 5 (Шенн, Парэйко), 9:35 - 1:0. Хаула - 15 (Нил, Перрон), 29:23 - 1:1. Штястны - 8 (Соботка, Парэйко), 45:59 - 2:1.

Вратари: Хаттон - Флери (58:03).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 39 (14+12+13) - 33 (9+11+13).

Наши: Барбашев (10:35/0/0), Тарасенко (15:43/6/-1) - -.

5 января. Сент-Луис. Scottrade Center.