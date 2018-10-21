"Сент-Луис" победил "Торонто", Барбашев забросил шайбу, Тарасенко сделал передачу

"Сент-Луис" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Российский нападающий "Блюз" Иван Барбашев забросил шайбу в пустые ворота, когда "Мэйпл Ливз" сменили вратаря в конце третьего периода. Владимир Тарасенко сделал результативную передачу за 17 минут 52 секунды на площадке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Наши: Зайцев (17:52/0/0), Ожиганов (14:00/0/-2) - Тарасенко (17:52/1/1), Барбашев (10:11/1/1).
Ivan Barbashev with the short-handed empty-net goal. 4-1 #stlblues pic.twitter.com/BcK19odeUN– Cristiano Simonetta (@CMS_74_) 21 октября 2018 г.
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