"Сент-Луис" победил "Нэшвилл", Тарасенко забил гол

"Сент-Луис" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" со счетом 3:1. Первая звезда встречи– голкипер "Блюз" Джо Аллен, отразивший 30 бросков из 31. Голом в составе хозяев отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, для которого эта шайба стала седьмой в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Перрон – 6 (Боумистер, Шварц), 23:09 – 1:0. Рибейро – 3 (бол., К. Смит, Суббан), 28:59 – 1:1. Бродзяк – 2 (Апшолл), 47:28 – 2:1. ТАРАСЕНКО – 7 (Фаббри), 51:36 – 3:1.
Вратари: Аллен – Ринне (57:19 – 59:38, 59:42).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 34 (13+9+12) – 31 (14+11+6).
Наши: Тарасенко (16:31/3/+1) – -
Сент-Луис. Scottrade Center.
Sn0w
Копченый снова "-3". Идеальный вышел обмен все таки :D
08:11