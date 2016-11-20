"Сент-Луис" победил "Нэшвилл", Тарасенко забил гол

"Сент-Луис" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" со счетом 3:1. Первая звезда встречи– голкипер "Блюз" Джо Аллен, отразивший 30 бросков из 31. Голом в составе хозяев отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, для которого эта шайба стала седьмой в сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Перрон – 6 (Боумистер, Шварц), 23:09 – 1:0. Рибейро – 3 (бол., К. Смит, Суббан), 28:59 – 1:1. Бродзяк – 2 (Апшолл), 47:28 – 2:1. ТАРАСЕНКО – 7 (Фаббри), 51:36 – 3:1.

Вратари: Аллен – Ринне (57:19 – 59:38, 59:42).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 34 (13+9+12) – 31 (14+11+6).

Наши: Тарасенко (16:31/3/+1) – -

Сент-Луис. Scottrade Center.