"Сент-Луис" победил "Колорадо", Тарасенко набрал одно очко

"Сент-Луис" в гостях обыграл "Колорадо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Эвеланш" потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Пол Штястны, Джейден Шворц, Винс Данн и Роберт Бортуццо. Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей и набрал 9 (5+4) очков в этом сезоне.

У "Колорадо" дубль оформил Александр Керфут, также отличился Блэйк Комо. Нападающий Наиль Якупов провел всего 8 минут на льду и не отметился результативными действиями.

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов остался в запасе на этот матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Сент-Луис" – 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Голы: Керфут - 2 (бол., Комфер, Рантанен), 13:40 - 1:0. Штястны - 3 (ТАРАСЕНКО, Пьетранджело), 20:39 - 1:1. Шворц - 6 (Пьетранджело, Соботка), 32:33 - 1:2. Данн - 2 (Штястны), 33:25 - 1:3. Комо - 1 (Уилсон, Керфут), 44:03 - 2:3. Бортуццо - 1 (Соботка, Блэй), 49:05 - 2:4. Керфут - 3 (Дюшен, Бэрри), 55:40 - 3:4.

Вратари: Бернье (58:19) - Хаттон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 41 (16+14+11) - 28 (8+17+3).

Наши: Задоров (15:31/0/-1), Якупов (8:11/0/0) - Тарасенко (19:25/4/+2).

20 октября. Денвер. Pepsi Center.