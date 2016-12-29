"Сент-Луис" победил "Филадельфию", Тарасенко и Проворов отдали передачи

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Филадельфию" со счетом 6:3. Хет-трик в составе "Блюз" оформил Робби Фаббри. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал результативную передачу. У "Флайерз" голевая передача на счету российского защитника Ивана Проворова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Филадельфия" - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы: Симмондс - 17 (Конекны, Шенн), 3:25 - 0:1. Шаттенкирк - 8 (бол., Стин, ТАРАСЕНКО), 15:01 - 1:1. Фаббри - 9 (бол., Парэйко), 19:48 - 2:1. Казинс - 4 (ПРОВОРОВ, Конекны), 24:32 - 2:2. Шенн - 10 (бол., Гостисбеер, Симмондс), 44:13 - 2:3. Перрон - 10 (Парэйко), 45:53 - 3:3. Апшолл - 4 (Эдмундсон, Пьетранджело), 47:13 - 4:3. Фаббри - 10 (Берглунд, Яшкин), 55:01 - 5:3. Фаббри - 11 (п.в., Яшкин, Штястны), 57:04 - 6:3.

Вратари: Хаттон - Мэйсон (56:39 - 57:04, 57:54 - 59:05).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 25 (11+9+5) - 20 (5+4+11).

Наши: Тарасенко (16:37/0/0) - Любимов (5:07/0/-1), Проворов (23:08/1/-2).

29 декабря. Сент-Луис. Scottrade Center.