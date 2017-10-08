"Сент-Луис" победил "Даллас". Тарасенко и Радулов набрали очки

"Сент-Луис" обыграл "Даллас" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей свою первую шайбу в этом сезоне забросил нападающий Владимир Тарасенко.
Также у "Блюз" отличились Карл Гуннарссон, Джоэль Эдмундсон и Джейден Шворц. Форвард гостей Александр Радулов сделал голевую передачу на Йона Клингберга, еще один гол на счету Маттиаса Янмарка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" – "Даллас" – 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
- Александр Радулов
- НХЛ
- Даллас Старз
- Сент-Луис Блюз
- Владимир Тарасенко
- Йон Клингберг
- Маттиас Янмарк
- Джейден Шворц
- Карл Гуннарссон
- Джоэль Эдмундсон
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