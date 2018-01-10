"Сент-Луис" перевел Барбашева в фарм-клуб

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг на официальном сайте клуба сообщил о переводе нападающего Ивана Барбашева в "Чикаго Вулвз", который выступает в АХЛ. Также "Блюз" отправили в эту команду защитника Винса Данна. В "Сан-Антонио Рэмпэдж" был переведен форвард Тэйдж Томпсон.

Отметим, что ближайший матч "Сент-Луиса" в регулярном чемпионате НХЛ состоится в ночь на 17 января, соперником "Блюз" станет "Торонто".

Барбашев выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности "+1".