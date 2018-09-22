"Сент-Луис" переиграл "Коламбус", Тарасенко отметился голевой передачей

"Сент-Луис" переиграл "Коламбус" в контрольном матче (3:0). Вторую шайбу "Блюз" забросил с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.
Половину встречи ворота "Блю Джэкетс" защищал россиянин Сергей Бобровский. На его счету 14 из 16 отраженных бросков.
НХЛ
Контрольный матч
"Сент-Луис" - "Коламбус" - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Блэй - 2 (бол., Шенн, Киру), 4:47 - 1:0. Марун - 2 (бол., Тарасенко, Данн), 13:38 - 2:0. Бортуццо - 1 (п.в.), 58:08 - 3:0.
Вратари: Джонсон - Бобровский (Тиссен, 31:36, 57:08 - 58:08).
Броски: 27 (9+11+7) - 20 (3+9+8).
Наши: Барбашев (15:48/1/1), Тарасенко (17:04/2/0) - Коростелев (11:22/2/0).
22 сентября. Сент-Луис. Scottrade Center.
Two power-play goals, a shutout and a 3-0 preseason win for your St. Louis Blues! Here are the highlights 🚨 #stlblues pic.twitter.com/guQyMPxjPN– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 22 сентября 2018 г.