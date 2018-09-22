05:43 | Хоккей — НХЛ

"Сент-Луис" переиграл "Коламбус", Тарасенко отметился голевой передачей

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"Сент-Луис" переиграл "Коламбус" в контрольном матче (3:0). Вторую шайбу "Блюз" забросил с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.

Половину встречи ворота "Блю Джэкетс" защищал россиянин Сергей Бобровский. На его счету 14 из 16 отраженных бросков.

НХЛ

Контрольный матч

"Сент-Луис" - "Коламбус" - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Блэй - 2 (бол., Шенн, Киру), 4:47 - 1:0. Марун - 2 (бол., Тарасенко, Данн), 13:38 - 2:0. Бортуццо - 1 (п.в.), 58:08 - 3:0.

Вратари: Джонсон - Бобровский (Тиссен, 31:36, 57:08 - 58:08).

Броски: 27 (9+11+7) - 20 (3+9+8).

Наши: Барбашев (15:48/1/1), Тарасенко (17:04/2/0) - Коростелев (11:22/2/0).

22 сентября. Сент-Луис. Scottrade Center.

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