"Сент-Луис" одержал вторую победу над "Миннесотой"

"Сент-Луис" на выезде обыграл "Миннесоту" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Побеная шайба в этой встрече на счету нападающего Джадена Шварца. В составе "Блюз" 18 минут 31 секунду отыграл Владимир Тарасенко, 16 минут 41 секунду - Иван Барбашев. Россияне результативными действиями не отметились.
Для "Сент-Луиса" эта победа стала второй в серии. Следующие два матча пройдут на площадке "Блюз".
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
"Миннесота" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Эдмундсон - 2 (Берглунд, Пяйярви-Свенссон), 23:51 - 0:1. Паризе - 2 (бол., Стаал, Сутер), 37:44 - 1:1. Шворц - 1 (Пьетранджело, Бродзяк), 57:33 - 1:2.
Вратари: Дубник (58:03) - Аллен (23:50 - 23:51).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 24 (9+8+7) - 22 (5+11+6).
Наши: - - Тарасенко (18:31/3/1), Барбашев (16:14/0/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Счет в серии: 0-2.
roughboy
Ничем другим, кроме проклятья плей-офф Будро, происходящее объяснить невозможно.. Блюз никакой, но 2-0 в серии) Вову совсем прижали...
06:25
spetrov
AndersenRUS, главное - убрать Миннесоту. Как - неважно.
06:13
AndersenRUS
Второй матч смотрю и второй матч дежавю. Полное превосходство Соты в каждом периоде и оба матча за Блюзами. В третьем периоде уверен был уже что овертайм, Аллен тащит, СЛБ без моментов. Нет, залетела, как так то :) Все говорят, что выигрывает защита в плофе, но в данном случае выигрывает вратарь, вы не сможете, а ковыряшку мы забьем :) Хз, бейте меня ценители хоккея, но я рад даже такой победе Блюзов.
06:10
spetrov
Minnesota go home!
06:10