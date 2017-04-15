"Сент-Луис" одержал вторую победу над "Миннесотой"

"Сент-Луис" на выезде обыграл "Миннесоту" во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Побеная шайба в этой встрече на счету нападающего Джадена Шварца. В составе "Блюз" 18 минут 31 секунду отыграл Владимир Тарасенко, 16 минут 41 секунду - Иван Барбашев. Россияне результативными действиями не отметились.

Для "Сент-Луиса" эта победа стала второй в серии. Следующие два матча пройдут на площадке "Блюз".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Миннесота" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Эдмундсон - 2 (Берглунд, Пяйярви-Свенссон), 23:51 - 0:1. Паризе - 2 (бол., Стаал, Сутер), 37:44 - 1:1. Шворц - 1 (Пьетранджело, Бродзяк), 57:33 - 1:2.

Вратари: Дубник (58:03) - Аллен (23:50 - 23:51).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (9+8+7) - 22 (5+11+6).

Наши: - - Тарасенко (18:31/3/1), Барбашев (16:14/0/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии: 0-2.