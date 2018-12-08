"Сент-Луис" обыграл "Виннипег", забросив одну шайбу

"Виннипег" проиграл на своем льду "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу во встрече забросил Александр Стин. "Блюз" прервал четырехматчевую победную серию "Джетс".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Сент-Луис" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Стин – 7 (бол., Парэйко, Шенн), 34:56 – 0:1.
Вратари: Хеллебайк (57:50) – Аллен.
Штраф: 6 – 14.
Броски: 26 (13+7+6) – 26 (9+13+4).
Наши: Куликов (11.40/2/0) – Барбашев (15.04/0/0), Тарасенко (18.15/1/0).
8 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.
Дополнительная информация
Загрузка...