"Сент-Луис" обыграл "Виннипег", забросив одну шайбу

"Виннипег" проиграл на своем льду "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу во встрече забросил Александр Стин​. "Блюз" прервал четырехматчевую победную серию "Джетс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Сент-Луис" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Стин – 7 (бол., Парэйко, Шенн), 34:56 – 0:1.

Вратари: Хеллебайк (57:50) – Аллен.

Штраф: 6 – 14.

Броски: 26 (13+7+6) – 26 (9+13+4).

Наши: Куликов (11.40/2/0) – Барбашев (15.04/0/0), Тарасенко (18.15/1/0).

8 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.