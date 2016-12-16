"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси", Тарасенко и Якупов забросили

"Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" – 5:2. Отметим, что по ходу первого периода "Блюз" уступали в счете 0:2. В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал российский форвард Владимир Тарасенко, признанный первой звездой встречи. Другой российский нападающий "Блюз" Наиль Якупов забросил шайбу, которая стала для него первой с 20 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нью-Джерси" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Хенрик - 7 (мен., Зэйджак), 7:49 - 0:1. Вуд - 2 (Хенрик, Палмиери), 11:36 - 0:2. ТАРАСЕНКО - 15 (бол., Шворц, Хант), 17:06 - 1:2. Лехтеря - 4 (Фаббри, ТАРАСЕНКО), 22:05 - 2:2. Пьетранджело - 6 (ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 27:45 - 3:2. ЯКУПОВ - 3 (Штястны), 49:00 - 4:2. Берглунд - 2 (п.в.), 58:39 - 5:2.

Вратари: Аллен - Шнайдер (57:03 - 57:30, 57:34 - 58:39).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (15+11+5) - 26 (11+5+10).

Наши: Тарасенко (16:48/3/+1), Якупов (13:06/2/+1) - Калинин (11:44/1/-1).