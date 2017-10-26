"Сент-Луис" обыграл "Калгари", Тарасенко сделал две передачи

"Сент-Луис" уверенно обыграл "Калгари" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Александр Стин, по шайбе забросили Джейден Шворц, Алекс Пьетранджело, Пол Штястны и Джоэль Эдмундсон. У "Флэймз" дубль на счету Микаэля Баклунда.

Двумя голевыми передачами в этой встрече отметился форвард "Блюз" Владимир Тарасенко. Россиянин провел на льду 18 минут, за которые нанес три броска. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 10 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Калгари" – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Баклунд - 3 (Ткачак, Хэмоник), 3:58 - 0:1. Стин - 1 (Соботка, Штястны), 17:27 - 1:1. Шворц - 7 (бол., ТАРАСЕНКО, Стин), 24:07 - 2:1. Пьетранджело - 4 (бол., Шенн, Стин), 26:53 - 3:1. Баклунд - 4 (Ткачак, Фролик), 33:15 - 3:2. Штястны - 4 (Стин, Парэйко), 56:28 - 4:2. Эдмундсон - 2 (п.в., Шенн, ТАРАСЕНКО), 59:16 - 5:2.

Вратари: Аллен - Лэк (59:09 - 59:16).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 29 (8+10+11) - 25 (12+7+6).

Наши: Тарасенко (18:40/3/0) - -.

26 октября. Сент-Луис. Scottrade Center.