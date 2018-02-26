20:29 26 февраля | Хоккей — НХЛ

"Сент-Луис" обменял Штястны в "Виннипег"

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Нападающий Пол Штястны перешел из "Сент-Луиса" в "Виннипег" в последний день трансферного окна в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В обмен "Блюз" получит 20-летнего Эрика Фоли, право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году.

Ранее СМИ сообщали, что "Сент-Луис" также будет выплачивать Штястны половину зарплаты.

В текущем сезоне 32-летний форвард набрал 40 (12 + 28) очков в 63 матчах в составе "Блюз". За "Сент-Луис" он выступал с 2014 года.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Марио66

Нежданчик. А Виннипухи стали ещё интереснее.

01:06

Долго наблюдал за идиотами на эт

Сплавили, про ПО особо уже не думают, ставка на людей типа Сошникова.

21:58 26 февраля

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