"Сент-Луис" крупно проиграл "Ванкуверу", несмотря на гол Тарасенко

"Ванкувер" разгромил "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1.

В составе победителей отличились Бо Хорват, Адам Годетт, Джош Лейво, Джейк Виртанен и Луи Эрикссон. Единственную шайбу за "Блюз" забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Другие россияне Иван Барбашев и Николай Голдобин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Сент-Луис" - 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Хорват - 17 (бол., Петтерссон, Эдлер), 25:51 - 1:0. Годетт - 2, 26:19 - 2:0. Лейво - 8 (Гранлунд), 42:08 - 3:0. Тарасенко - 11 (Шенн), 46:33 - 3:1. Виртанен - 11 (Эдлер, Хорват), 51:24 - 4:1. Эрикссон - 7 (п.в., Виртанен), 55:24 - 5:1.

Вратари: Маркстрем - Аллен (55:01 - 55:24).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (5+14+10) - 30 (15+3+12).

Наши: Голдобин (9.33/0/0) - Барбашев (10.31/0/0), Тарасенко (17.23/4/-1).

21 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

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