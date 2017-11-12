"Сент-Луис" дома уступил "Айлендерс", Тарасенко - без очков

"Айлендерс" в гостях обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась трехматчевая победная серия "Блюзменов".

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 23 минуты, за которые нанес 5 бросков по воротам и провел два силовых приема. Закончилась трехматчевая результативная серия россиянина. У "Островитян" вновь пропустил игру Николай Кулемин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Нью-Йорк" – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы: Таварес – 13 (Ли), 3:21 – 0:1. Сизикас – 4 (Ледди), 10:07 – 0:2. Эберле – 6 (Лэдд), 13:18 – 0:3. Хо-Сэнг – 1 (Кин, Ледди), 23:35 – 0:4. Шенн – 5 (Шворц, Данн), 31:31 – 1:4. Апшолл – 2 (Бортуццо, Бродзяк), 46:41 – 2:4. Ли – 9 (Пелеч, Де Хаан), 55:33 – 2:5.

Вратари: Аллен (Хаттон, 23:35) – Грайсс.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 37 (12+14+11) – 29 (12+12+5).

Наши: Тарасенко (23:02/5/0) – -.

12 ноября. Сент-Луис. Scottrade Center.