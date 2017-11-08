Семен Варламов: "Знаю, что в Стокгольм на матчи "Колорадо" приедет много российских болельщиков"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов заявил, что команда настроена только на победу в выставочных матчах регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" в Швеции. Также вратарь рад, что на эти игры приедет много российских болельщиков.

– Это очередные два матча НХЛ. Очень важные два матча, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Варламова. – Мы хотим взять четыре очка. Но в то же время, конечно, нельзя отделаться от мысли, что находиться в Стокгольме посреди сезона – это, как бы выразиться, интересно.

Помню тот год, мы жили рядом со стадионом. Я запомнил то время. Вообще, Стокгольм – хороший город, я получаю огромное удовольствие от пребывания в нем. Знаю, что сюда приедет много российских болельщиков.