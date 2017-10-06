Семен Варламов: "Я чувствовал себя уверенно. Но от "Рейнджерс" не знаешь, чего ожидать"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов после победы над "Рейнджерс" (462) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что стал чувствовать себя увереннее. Напомним, что россиянин отразил 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

– Я чувствовал себя хорошо, уверенно, – цитирует официальный сайт "Колорадо" Варламова. – Нужно быть сосредоточенным на протяжении всех 60 минут, всей игры. Тем более, что когда играешь против "Рейнджерс", не знаешь, чего ожидать. У них отличное нападение.