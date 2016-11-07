Семен Варламов: "Виноват, что пропустил пять шайб от "Сент-Луиса"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов взял на себя вину за поражение от "Сент-Луиса" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов вышел на лед с первых минут, но был заменен после второго периода.

Отметим, первой звездой встречи был признан страж ворот "блюзменов" Джейк Аллен, отразивший 22 броска из 23.

- Вы видели, что произошло. Я пропустил пять голов и это моя вина, - приводит Denver Post слова Варламова. - Мы забросили одну шайбу, а пропустили пять. Беру на себя ответственность за это поражение.