Семен Варламов: "Уверен: все травмы позади"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов выразил уверенность, что все его травмы остались позади. Голкипер рассказал, что после последней операции восстанавливался с большим трудом, но сейчас чувствует себя готовым к сезону.

- Чувствую себя хорошо, - цитирует Denver Post Варламова. - Когда я только начал кататься, чувствовал себя очень некомфортно. Операции были довольно сложные, приходится заново учиться стоять на коньках. Но сейчас я чувствую себя уверенным в себе. Уверен: все травмы позади, и я с нетерпением жду начала сезона, который должен стать успешным. Последние полгода дались мне нелегко. Но, к счастью, у нас очень хорошие врачи и физиотерапевты. Они проделали великолепную работу. Чувствую себя на льду очень хорошо.