09:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Семен Варламов: "Неважно, как я сыграл, мы разочарованы поражением"

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Вратарь "Колорадо" Семен Варламов после поражения от "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2) отметил, что результат команды для него гораздо важнее, чем собственные достижения. Россиянин отразил 43 броска из 44.

- Мы очень разочарованы, что не выиграли, - цитирует официальный сайт НХЛ Варламова. - Не имеет значения, как я играю. Жаль, что мы проиграли, потому что нам нужно два очка. Для нас это очень важно.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Adios Аmigos R.

Лавины просто адское дно сейчас...

10:14

Vasek

Колорадо намучались с Семеном Варламовым и выпустили на игру Евгения! Успех не заставил себя ждать)))

09:50

A_E_C

Ауууу! Какой ещё Евгений? Он Семён вообще-то. Исправьте!!!

09:47

tranmer

СЕМЕН!!!!!!!!!!!!

09:36

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