Семен Варламов: "Неважно, как я сыграл, мы разочарованы поражением"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов после поражения от "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2) отметил, что результат команды для него гораздо важнее, чем собственные достижения. Россиянин отразил 43 броска из 44.
- Мы очень разочарованы, что не выиграли, - цитирует официальный сайт НХЛ Варламова. - Не имеет значения, как я играю. Жаль, что мы проиграли, потому что нам нужно два очка. Для нас это очень важно.
Adios Аmigos R.
Лавины просто адское дно сейчас...
10:14
Vasek
Колорадо намучались с Семеном Варламовым и выпустили на игру Евгения! Успех не заставил себя ждать)))
09:50
A_E_C
Ауууу! Какой ещё Евгений? Он Семён вообще-то. Исправьте!!!
09:47
tranmer
СЕМЕН!!!!!!!!!!!!
09:36