Семен Варламов: "Неважно, как я сыграл, мы разочарованы поражением"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов после поражения от "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2) отметил, что результат команды для него гораздо важнее, чем собственные достижения. Россиянин отразил 43 броска из 44.

- Мы очень разочарованы, что не выиграли, - цитирует официальный сайт НХЛ Варламова. - Не имеет значения, как я играю. Жаль, что мы проиграли, потому что нам нужно два очка. Для нас это очень важно.