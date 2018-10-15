Семен Варламов: "Не чувствую причастности к победе "Вашингтона" в Кубке Стэнли"

Экс-вратарь "Вашингтона", ныне выступающий за "Колорадо", Семен Варламов поделился мнением о победе "Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Он отметил, что не чувствует никакой причастности к данному трофею команды.

– Успех "Вашингтона" в Кубке Стэнли? Много времени прошло с моего отъезда из "Кэпс", и никакой причастности к победе я не чувствую, – сказал Варламов. - Рад за тех ребят, с кем я играл и кто долго шел к этому. Овечкин, Карлсон, Бэкстрем много времени выступают на высоком уровне, и своей работой заслужили Кубок Стэнли.

– А Холтби?

– Когда я пришел в команду, мы вместе провели только один год: Брэйден играл в фарм-клубе, а после моего отъезда стал первым вратарем. В то время мы делили игровое время с Михалом Нойвиртом. Уже тогда все знали, что Холтби – это очень талантливый вратарь. По нему было видно, что он очень здорово оснащен технически.

– Какие задачи ставит "Колорадо" на этот сезон

– Задача – выиграть Кубок Стэнли, для этого мы играем в хоккей. Если к этому не стремиться, ради чего тогда играть? (Александр Чехов)