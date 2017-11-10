20:35 | Хоккей — НХЛ

Семен Варламов: "Думал, Ландеског удивит нас хорошей шведской кухней"


Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отметил, что в Швеции надеялся попробовать национальную кухню, однако снова ел стейки. Напомним, что команда приехала в Стокгольм на выставочные матчи регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы"

- Думал, Ландеског удивит нас хорошей шведской кухней, мы придем в какой-нибудь шведский ресторан, но так получилось, что опять ели американские стейки, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ. - В Америке едим стейки, приезжаем в Швецию – едим стейки. А так, хорошо посидели. Пообщались, посмеялись, хорошо провели время.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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