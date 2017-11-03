Семен Варламов: "Для меня самое главное – видеть броски"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (5:3) отметил, что он должен был ответить на неудачу во встрече с "Вегасом" (0:7). Россиянин отразил 57 бросков по своим воротам, что стало для него новым личным рекордом.

– С "Вегасом" была действительно тяжелая игра в ментальном плане, – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ. – Вроде начал неплохо, но потом все полетело к черту. Говорю так, как оно есть. Легких игр вообще не бывает. Если у тебя случаются неудачные игры, то в следующий раз надо ответить. Поэтому надо было забыть неудачу и продолжать идти вперед.

На самом деле я чувствую себя неплохо. Иногда ты отбиваешь всего 30 бросков и чувствуешь себя невероятно уставшим. Никогда не знаешь, как отреагирует твое тело.

Мы всегда разговариваем на льду и в раздевалке. Я всегда говорю ребятам, что для меня самое главное – видеть броски. Мы знали, что "Каролина" бросает отовсюду. Видеть эти броски стало ключевым моментом.