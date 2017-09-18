Семен Варламов: "Для меня было важно провести на льду все 60 минут"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отметил, что ему нужно время, чтобы привыкнуть постоянно выходить на лед. Россиянин сегодня принял участие в двусторонке "Эвеланш", в которой пропустил 5 голов с 28 бросков. Вратарь принял участие в игре спустя 8 месяцев после травмы.

- Для меня было очень важно начать играть, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Варламова. - Мы думали о том, стоит ли мне выходить сегодня или нет. Здорово, что у меня была возможность провести на льду все 60 минут, потому что прошло очень много времени. В начале я чувствовал себя не очень комфортно, но затем все было лучше и лучше. Игру важно почувствовать, понимаете?

Игроки очень быстрые. Сейчас такое чувство, что все буквально летают по льду. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Перед началом сезона мне надо будет сыграть еще пару матчей. У меня все хорошо. Самое главное - оставаться здоровым, вновь набрать форму и быть готовым к началу сезона.