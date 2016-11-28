08:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Семен Варламов: "Чувствую себя гораздо лучше"

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Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов, приступивший к тренировкам после травмы, подчеркнул, что чувствует себя гораздо лучше. Из-за повреждения голкипер пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (2:3 Б).

- Мы приняли решение сделать паузу на одну игру, потому что в последнее время я испытывал сильную боль, - приводит пресс-служба "Эвеланш" слова Варламова. - Я занимался восстановлением. Сейчас я чувствую себя лучше.

В текущем сезоне Варламов провел в составе "Колорадо" 14 матчей, в среднем пропуская 3 шайбы за игру. 28-летний россиянин отражал 90,4 процента бросков по воротам.

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Материалы REN-TV

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