13:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Семен Варламов: "Четвертое поражение подряд - это просто неприлично"

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Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов остался недоволен поражением от "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). 28-летний россиянин считает неприличным, что его команда проиграла в четвертом поединке кряду.

- Я хорошо себя чувствовал сегодня, но мы проиграли, так что довольным я быть не могу, - цитирует пресс-служба лиги Варламова. - Неважно, как я играю. Мы не набрали двух очков, что для нас сейчас является самым важным, так что это печально. А четвертое поражение подряд - это просто неприлично.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/december-20-day-roundup/c-284929314

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