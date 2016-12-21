Семен Варламов: "Четвертое поражение подряд - это просто неприлично"

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов остался недоволен поражением от "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). 28-летний россиянин считает неприличным, что его команда проиграла в четвертом поединке кряду.

- Я хорошо себя чувствовал сегодня, но мы проиграли, так что довольным я быть не могу, - цитирует пресс-служба лиги Варламова. - Неважно, как я играю. Мы не набрали двух очков, что для нас сейчас является самым важным, так что это печально. А четвертое поражение подряд - это просто неприлично.