Сэм Райнхарт: "Буду шокирован, если кто-нибудь обойдет Ягра по результативности"

Нападающий "Баффало" Сэм Райнхарт признался, что надолго запомнит сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой", в котором форвард "Пантерз" Яромир Ягр сделал 3 результативные передачи и догнал Марка Мессье в списке лучших бомбардиров лиги. 21-летний канадец не верит, что кому-то удастся опередить 44-летнего чеха, на счету которого 1887 (755+1132) очков.

- Принять поражение сложно, - цитирует пресс-служба лиги Райнхарта. - Но через некоторое время будем вспоминать этот матч как нечто очень особенное, так как мы были частью того, что Ягр догнал Мессье в списке лучших бомбардиров лиги. Я буду шокирован, если кто-нибудь обойдет его. Очень здорово видеть подобное своими глазами.