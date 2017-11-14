Селянне и Кария включены в Зал славы НХЛ

Бывшие игроки Теему Селянне и Пол Кария включены в Зал славы НХЛ. Торжественная церемония состоялась в ночь на вторник. Кроме того, признание получили Дэйв Андрейчук и Марк Рекки, Даниэлле Гойетт, и владелец "Бостона" Джереми Джейкобс.

Напомним, Селянне завершил карьеру в 2014 году. Он становился обладателем Кубка Стэнли в 2007 году с "Анахаймом". Ему принадлежит рекорд по забитым шайбам в дебютном сезоне. В составе "Виннипега" в сезоне 1992/93 он забил 76 голов.

Кария выступал в НХЛ с 1994 по 2010 годы. В 2002 году стал олимпийским чемпионом. Андрейчук за 1639 матчей набрал 1338 (640+698) очков. В составе "Тампы" выиграл Кубок Стэнли в 2004 году.