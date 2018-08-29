Сегин расстроен, что "Даллас" не предложил ему новый контракт

Лидер "Далласа" форвард Тайлер Сегин заявил, что клуб так и не обратился к игроку по новому контракту. В июле представители клуба отмечали, что этим летом планируют предложить 26-летнему хоккеисту новое соглашение.

– Пока ничего не происходит, – цитирует The Score Сегина. – Были надежды на переговоры этим летом, так что я немного разочарован. Я думал, будут интересные новости, о которых я смог бы рассказать в конце этого лета.

Напомним, что предстоящий сезон станет для Сегина заключительным по действующему шестилетнему контракту, со средней зарплатой в 5,75 миллиона долларов. В прошлом сезоне канадец набрал 78 (40+38) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 590 матчей и 505 (229+276) очков.