10:23 | Хоккей — НХЛ

Сегин, Мэттьюс и Жиру - звезды дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд игрового дня.

Лучшим стал нападающий "Далласа" Тайлер Сегин. Он сделал хет-трик Горди Хоу в матче с "Колорадо" (3:1).

Второй звездой признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с "Монреалем" (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал капитан "Филадельфии" Клод Жиру. Он набрал 4 (2+2) очка в матче с "Вашингтоном"​ (8:2).
 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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