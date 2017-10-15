Сегин, Мэттьюс и Жиру - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд игрового дня.

Лучшим стал нападающий "Далласа" Тайлер Сегин. Он сделал хет-трик Горди Хоу в матче с "Колорадо" (3:1).

Второй звездой признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с "Монреалем" (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал капитан "Филадельфии" Клод Жиру. Он набрал 4 (2+2) очка в матче с "Вашингтоном"​ (8:2).

