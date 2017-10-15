Сегин, Мэттьюс и Жиру - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд игрового дня.
Лучшим стал нападающий "Далласа" Тайлер Сегин. Он сделал хет-трик Горди Хоу в матче с "Колорадо" (3:1).
Второй звездой признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, оформивший дубль в игре с "Монреалем" (4:3 ОТ).
Третьей звездой дня стал капитан "Филадельфии" Клод Жиру. Он набрал 4 (2+2) очка в матче с "Вашингтоном" (8:2).
- Тайлер Сегин
- Вашингтон Кэпиталз
- Филадельфия Флайерз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Монреаль Канадиенс
- Клод Жиру (хоккей)
- Остон Мэттьюс
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