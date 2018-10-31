"Счет 1:0 в мою пользу". Лайне - о том, что съел больше крылышек, чем Барков

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне поделился ожиданиями от матчей с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series 2018 (1 и 2 ноября).

– Барков сказал, что вы вчера на специальном мероприятии съели больше куриных крылышек, чем он. Можно ли считать это вашей победой?

– Это точно пойдет мне в зачет, так что счет 1:0 в мою пользу. Но он сказал, что был не очень голоден, поэтому я не могу считать это победой.

– Будете ли вы пытаться показать нечто особенное местным болельщикам в матчах с "Флоридой"?

– На кону очки. Мы приехали в Хельсинки за 4 очками. Это все-таки деловая поездка, а не отпуск. Что мы в Хельсинки, что в Виннипеге – настрой одинаковый. Мы в любом случае выкладывались бы полностью. И покажем все, на что способны. Только так можно побеждать в НХЛ. (Игорь Еронко)